Giro d’Italia 2022 in tv oggi: orari di partenza e arrivo Palmi-Scalea, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di giovedì 12 maggio 2022) La 105esima edizione del Giro d’Italia saluta la Sicilia e approda in territorio calabro per la sesta tappa della Corsa Rosa. Il percorso odierno propone 192 chilometri da Palmi a Scalea, sulla carta dovrebbero essere ancora una volta gli sprinter i principali indiziati al successo. Dopo una quindicina di chilometri la carovana incontrerà le rampe dell’unica salita di giornata, il GPM di quarta categoria con scollinamento presso l’aeroporto di Vibo Valentia. A seguire un lungo tratto pianeggiante, intervallato da strappetti brevi e poco impegnativi, guiderà i corridori verso la zona del traguardo. Difficile ipotizzare cambiamenti nella classifica generale, tuttavia i due sprint intermedi (quello di Vibo Valentia dopo 40,6 km e quello di Guardia Piemontese Marina al cartello dei 45 km all’arrivo) ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) La 105esima edizione delsaluta la Sicilia e approda in territorio calabro per la sesta tappa della Corsa Rosa. Il percorso odierno propone 192 chilometri da, sulla carta dovrebbero essere ancora una volta gli sprinter i principali indiziati al successo. Dopo una quindicina di chilometri la carovana incontrerà le rampe dell’unica salita di giornata, il GPM di quarta categoria con scollinamento presso l’aeroporto di Vibo Valentia. A seguire un lungo tratto pianeggiante, intervallato da strappetti brevi e poco impegnativi, guiderà i corridori verso la zona del traguardo. Difficile ipotizzare cambiamenti nella classifica generale, tuttavia i due sprint intermedi (quello di Vibo Valentia dopo 40,6 km e quello di Guardia Piemontese Marina al cartello dei 45 km all’) ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - rocaille_rococo : RT @giroditalia: Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - mayadeportes : RT @Bardiani_CSF: ????? ???? Giro d'Italia parte una fuga a 5, tra gli attaccanti il nostro @AleTonelli92 ?? Appuntamento sul traguardo finale… -