Nuova denuncia per tortura per il presidente dell’Interpol al-Raisi: indagine in Francia sul trattamento di due britannici negli Emirati (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un nuovo guaio giudiziario per il presidente dell’Interpol, l’Emiratino Ahmed Nasser al-Raisi. Lo scorso novembre la sua candidatura (e successiva elezione) alla guida dell’organizzazione creata nel 1923 aveva sollevato un’ondata di dissenso internazionale a causa delle denunce per tortura che lo coinvolgono in cinque diversi Paesi. Ora è di nuovo indagato per “complicità in torture” dopo la denuncia di due cittadini britannici alle autorità della Francia (il Paese in cui ha sede l’Interpol). La Procura nazionale antiterrorismo francese (Pnat) ha confermato di aver affidato al giudice istruttore di Parigi il procedimento per “tortura” e “detenzione arbitraria” a cui al-Raisi è accusato di aver partecipato tra il 2018 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un nuovo guaio giudiziario per il, l’no Ahmed Nasser al-. Lo scorso novembre la sua candidatura (e successiva elezione) alla guida dell’organizzazione creata nel 1923 aveva sollevato un’ondata di dissenso internazionale a causa delle denunce perche lo coinvolgono in cinque diversi Paesi. Ora è di nuovo indagato per “complicità in torture” dopo ladi due cittadinialle autorità della(il Paese in cui ha sede l’Interpol). La Procura nazionale antiterrorismo francese (Pnat) ha confermato di aver affidato al giudice istruttore di Parigi il procedimento per “” e “detenzione arbitraria” a cui al-è accusato di aver partecipato tra il 2018 e ...

