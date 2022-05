L’Augusteo riparte dal New Italian Dance

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 11 maggio 2022) di Monica De Santis Dopo i mesi di chiusura o meglio di apertura sotto le vesti di Hub vaccinale, il teatro?Augusteo di?Salerno è pronto a rialzare il suo sipario ospitando da venerdì e fino a domenica, la seconda trance del Nid (New) Platform 2021, manifestazione nazionale di danza, giunta alla sesta edizione, programmata nella città di Salerno con una nuova formula rispetto a quella originaria. Nei tre giorni della manifestazione è prevista anche la cerimonia ufficiale per il passaggio di testimone dalla Regione Campania e Città di Salerno alla Regione Sardegna e Città di Cagliari, sede della prossima edizione, alla presenza dei rispettivi rappresentanti istituzionali. La sesta edizione della Nid Platform, progetto nato nel 2012 dalla collaborazione tra tutte le realtà della danza nazionale, riunite sotto la sigla RTO, per la sinergia ...