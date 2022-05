WWE: Sonya Deville, destituita dal suo ruolo, ha perso contro Alexa Bliss a Raw (Di martedì 10 maggio 2022) Lacrime, lacrime amarissime per Sonya Deville al termine di Raw. Perché la sua avventura da assistente e dunque personale d’autorità degli show WWE è terminata. Adam Pearce l’ha destituita dal ruolo e le ha presentato durante la puntata la sua avversaria: la rientrante Alexa Bliss. La quale ha chiuso la pratica in pochissimi secondi e costretto l’avversaria a piangere lacrime amare sia fuori ring che nel backstage. L’annuncio di Adam Pearce Welcome back, @AlexaBliss WWE!!! #WWERaw pic.twitter.com/bt6hQIJwm9— WWE (@WWE) May 10, 2022 Le lacrime di Sonya nel backstage Has @SonyaDevilleWWE cooled off yet?#RAWTalk@peacockTV pic.twitter.com/IiITIHJ08N— WWE (@WWE) May ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 10 maggio 2022) Lacrime, lacrime amarissime peral termine di Raw. Perché la sua avventura da assistente e dunquenale d’autorità degli show WWE è terminata. Adam Pearce l’hadale le ha presentato durante la puntata la sua avversaria: la rientrante. La quale ha chiuso la pratica in pochissimi secondi e costretto l’avversaria a piangere lacrime amare sia fuori ring che nel backstage. L’annuncio di Adam Pearce Welcome back, @WWE!!! #WWERaw pic.twitter.com/bt6hQIJwm9— WWE (@WWE) May 10, 2022 Le lacrime dinel backstage Has @WWE cooled off yet?#RAWTalk@peacockTV pic.twitter.com/IiITIHJ08N— WWE (@WWE) May ...

