Trenord, sciopero domenica 15 maggio: l'azienda sconsiglia di mettersi in viaggio

L'agitazione è prevista per l'intera giornata festiva, senza fasce di garanzia. Interessati anche i servizi effettuati da personale Trenord da e per Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e il servizio TILO in Italia

