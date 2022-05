Stefano De Martino al timone di un nuovo programma tv: ecco quale (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo Stasera tutto è possibile e Bar Stella, Rai Due avrebbe affidato a Stefano De Martino un altro programma che andrà in onda a partire dalla prossima estate. Continua dunque a farsi strada in tv il ballerino divenuto noto grazie ad Amici di Maria De Filippi. Stefano ha partecipato alla nona edizione del talent show, arrivando a un soffio dalla finale ma classificandosi primo tra in ballerini. Successivamente è tornato ad Amici prima come ballerino professionista e poi come giurato nelle ultime due edizioni. Come ha riportato Dagospia.com, Stefano andrà a condurre insieme ad Andrea Delogu Fep-stivalbar, uno show musicale di cui non sappiamo ancora se strizzerà l’occhio all’indimenticabile Festivalbar: In estate su Rai2 arriva il Fep-Stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in ... Leggi su isaechia (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo Stasera tutto è possibile e Bar Stella, Rai Due avrebbe affidato aDeun altroche andrà in onda a partire dalla prossima estate. Continua dunque a farsi strada in tv il ballerino divenuto noto grazie ad Amici di Maria De Filippi.ha partecipato alla nona edizione del talent show, arrivando a un soffio dalla finale ma classificandosi primo tra in ballerini. Successivamente è tornato ad Amici prima come ballerino professionista e poi come giurato nelle ultime due edizioni. Come ha riportato Dagospia.com,andrà a condurre insieme ad Andrea Delogu Fep-stivalbar, uno show musicale di cui non sappiamo ancora se strizzerà l’occhio all’indimenticabile Festivalbar: In estate su Rai2 arriva il Fep-Stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in ...

