Putin in difesa alla parata sulla Piazza Rossa | ' Ho attaccato perché l' Occidente voleva invaderci'

Advertising

reportrai3 : Putin aveva offerto a Conte più di 400 uomini e fu il ministro della difesa Guerini ad opporsi e a ridimensionare l… - GiovaQuez : Il video di Barbero che sta girando stamattina è un po' come la storia del dito e la luna. Laddove alcuni vedono la… - GiovaQuez : Metsola: 'Il grave errore di Putin è stato pensare che le nostre differenze e la difesa dei diritti fondamentali fo… - mrzchm : RT @Massimi06250625: MINISTRO DIFESA RUSSIA SHOIGU AL FIANCO DI PUTIN DURANTE PARATA: GIÀ MORTO 10 VOLTE PER I GIORNALI ITALIANI - Marilen97832318 : RT @reportrai3: Putin aveva offerto a Conte più di 400 uomini e fu il ministro della difesa Guerini ad opporsi e a ridimensionare la portat… -

È un Vladimirtutto ripiegato in, quello che ieri si è presentato ieri alla parata militare nella Piazza Rossa di Mosca. 'L'orrore di una guerra globale non si deve ripetere', ha ...in, naviga a vista. "Teme che i russi lo lascino solo" Oggi il premier italiano Mario Draghi sarà nel primo pomeriggio alla Casa Bianca per incontrare Joe Biden per discutere della crisi ...Negli undici minuti del suo discorso alla parata della vittoria, il presidente russo ha di fatto tagliato tutti i ponti con l’Occidente, in ...impedendo al presidente Putin di annunciare un significativo successo militare in Ucraina alla parata del Giorno della Vittoria del 09 maggio". Lo si legge nell'ultima valutazione dell'intelligence ...