Pillole per una Nuova Storia Letteraria 062 di Federico Sanguineti

(Di martedì 10 maggio 2022) Tema. Dante attraverso lo specchio. Svolgo. DiProprio come in Through the Looking-Glass, and What Alice Found There di Lewis Carroll, la Commedia di Dante è un viaggio iniziatico nel quale c’è da scommettere che il Poeta, sdoppiato in narratore e personaggio, non sarebbe in grado di dire se la sua visione avviene enigmaticamente attraverso uno specchio, “per speculum in aenigmate”, per usare le parole di san Paolo nella lettera ai Corinzi (13, 12), o faccia a faccia, “facie ad faciem”. Il trovatore dell’universo, nel suo gioco di specchi, non si ‘trova’, si ‘ri-trova’: “mi ritrovai per una selva oscura” (If I 2). Entra “nell’etterno dal tempo” (Pd XXXI 39) anticipando la domanda di Alice: “Per quanto tempo è per sempre?”. Si potrebbe pertanto rispondere: nella misura in cui Kronos, misurabile con l’orologio del Coniglio ...