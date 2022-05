Lamborghini Aventador Ultimae | l' ultimo Toro col V12

(Di martedì 10 maggio 2022) Dopo questa non ce ne saranno più. È l'ultima, anzi,, l'atto finale della favolosa. Calerà anche il sipario sul V12 aspiratocome lo conosciamo, perché la prossima ...

Advertising

alimarwan602 : RT @addict_auto: Lamborghini Aventador SVJ ?? - Tongtong6Zhu : RT @LuxuryCars365: Lamborghini Aventador SVJ ?? - Vishalthakur019 : RT @DailyLamboTM: Lamborghini Aventador SVJ ?? - maeva_esg : RT @DailyLamboTM: Lamborghini Aventador SVJ ?? - MaguyBoivin : RT @MaguyBoivin: Essai Lamborghini Aventador Ultimae : ciao bella ! -

Ultimae monta il motore V12 e gran parte della meccanica deriva dalla Svj, e porta i suoi numeri a 780 Cv e 720 Nm di coppia. Un condensato di sapere tecnologico e meccanico che ...La primaEV sarà infatti preceduta dall'elettrificazione del resto della gamma, con una versione plug - in hybrid di Urus e un modello ibrido che prenderà il posto dell'. Da ...La casa d'aste RM Sotheby's ha deciso di collaborare con il marchio Lamborghini mettendo in vendita l'ultima LP 780-4 Ultimae, associata al suo NFT dedicato. Si tratta della prima operazione in assolu ...Paulo Dybala si avvicina sempre di più all’Inter, vestirà la maglia nero blu e arriverà ad Appiano Gentile a bordo della sua Lambo fiammante.