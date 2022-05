Internazionali d’Italia 2022, terza giornata: debutto per Sinner e Djokovic (Di martedì 10 maggio 2022) Tutto pronto al Foro Italico per un’altra giornata degli Internazionali d’Italia 2022, che si apprestano ad archiviare il primo turno. Saranno proprio i tennisti che ancora devono disputare il proprio primo match nel tabellone principale di Roma ad essere protagonisti in questo martedì 10 maggio. Andiamo dunque ad analizzare cosa ci aspetta in base alla programmazione sui vari campi. PROGRAMMA E ORARI MARTEDI’ 10 MAGGIO IL MONTEPREMI COPERTURA TV TORNEO MASCHILE COPERTURA TV TORNEO FEMMINILE MAIN DRAW MASCHILE MAIN DRAW FEMMINILE SESSIONE DIURNA – La prima a scendere in campo sarà l’azzurra Jasmine Paolini, entrata all’ultimo in tabellone e a caccia della prima vittoria azzurra nel torneo femminile. Un impegno non facile per la giocatrice toscana, opposta a Jil Teichmann, recente finalista a Madrid. Nonostante ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Tutto pronto al Foro Italico per un’altradegli, che si apprestano ad archiviare il primo turno. Saranno proprio i tennisti che ancora devono disputare il proprio primo match nel tabellone principale di Roma ad essere protagonisti in questo martedì 10 maggio. Andiamo dunque ad analizzare cosa ci aspetta in base alla programmazione sui vari campi. PROGRAMMA E ORARI MARTEDI’ 10 MAGGIO IL MONTEPREMI COPERTURA TV TORNEO MASCHILE COPERTURA TV TORNEO FEMMINILE MAIN DRAW MASCHILE MAIN DRAW FEMMINILE SESSIONE DIURNA – La prima a scendere in campo sarà l’azzurra Jasmine Paolini, entrata all’ultimo in tabellone e a caccia della prima vittoria azzurra nel torneo femminile. Un impegno non facile per la giocatrice toscana, opposta a Jil Teichmann, recente finalista a Madrid. Nonostante ...

emmaraducanu_uk : Just posted a photo @ Internazionali BNL d'Italia - Tennis_Ita : Internazionali BNL d'Italia, il programma di martedì 10 maggio: esordio sul Centrale per Djokovic e Sinner - infoitsport : Sinner-Martinez in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d'Italia 2022 - infoitsport : LIVE - Sinner-Martinez, Internazionali BNL d'Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - novasocialnews : Internazionali d'Italia 2022, Fognini ok e Sonego eliminato: risultati italiani -