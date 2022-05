Espulsione Ribery | arriva la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica | scelta a sorpresa

(Di martedì 10 maggio 2022) La fine del campionato si avvicina e la tensione è sempre più alta: nulla è ancora deciso. La 36esima giornata ha avuto partite molto importanti sia in chiave scudetto che in ottica salvezza. Di particolare importanza lo scontro diretto per un posto in Serie A tra Salernitana e Cagliari all’Arechi. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 68? grazie ad un rigore segnato dall’attaccante Simone Verdi, ma il Cagliari ha agguantato il pareggio nel nono minuto di recupero con colpo di testa di Altare. Subito dopo il gol di Verdi, si è creata una situazione di tensione che portato all’di Franck. FranckSalernitana L’esultanza di Verdi è stata scatenata e ha coinvolto tutta la panchina dei campani, che hanno raggiunto il compagno e nel momento di euforia si sono ritrovati anche alcuni giocatori del ...

A farne le spese sono stati Ribery e Radunovic, entrambi espulsi dal direttore di gara. Per il ... Da qui il parapiglia durato qualche minuto e quindi la doppia espulsione per provare a riportare la calma. L'attaccante francese costretto a prendere la via degli spogliatoi anzitempo. Salterà Empoli Salernitana. Rosso per Ribery al 70' di Salernitana - Cagliari. Dopo la rete dei granata, la panchina ha esultato vicino ai calciatori rossoblù intenti a scaldarsi, accendendo così una rissa.