"Episodi fisiologici" e "cappelli taroccati": la risposta dell'Associazione Nazionale degli Alpini sul molestiegate (Di martedì 10 maggio 2022) L'Associazione Nazionale Alpini (Ana) "prende ovviamente le distanze, stigmatizzandoli, dai comportamenti incivili segnalati, che certo non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodisce e porta avanti". Ma allo stesso tempo fa notare come non sia stata presentata alcuna denuncia alle forze dell'ordine su quanto accaduto in questi giorni al raduno di Rimini. Un servizio del giornalista di Fanpage Saverio Tommasi ha documentato le innumerevoli molestie messe in atto dalle penne nere nei confronti di donne e ragazze anche giovanissime. La risposta dell'Associazione Nazionale degli Alpini sul molestiegate Quando si concentrano in una sola località centinaia di migliaia di persone, argomenta l'Ana, è "quasi fisiologico" che possano verificarsi ...

Picchio_77 : @walterlana6 @RenatoDL74 @PBerizzi Quindi se uno mette la mano tra le chiappe de tu fija è maleducato? - pinpin68 : RT @Cartabellotta: Per Associazione Nazionale #Alpini solo “episodi fisiologici di maleducazione” Non oso pensare a quelli patologici #Rim… - fabioferrero71 : RT @Cartabellotta: Per Associazione Nazionale #Alpini solo “episodi fisiologici di maleducazione” Non oso pensare a quelli patologici #Rim… - neXtquotidiano : “Episodi fisiologici” e “cappelli taroccati”: la risposta dell’Associazione Nazionale degli #Alpini sul molestiegate - Poldoncino : RT @Ci1812: Gli alpini si sono riuniti a Rimini e dintorni per 3 giorni. Centinaia di cameriere e bariste sono state molestate fisicamente… -