Calciomercato Inter, caccia al vice Brozovic: aperto ufficialmente il casting (Di martedì 10 maggio 2022) Lotta serrata per lo scudetto in Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo aver vinto in rimonta contro l’Empoli a San Siro, si sono accomodati sul divano in attesa di Hellas Verona-Milan, gara che ha chiuso la giornata di campionato dello scorso weekend. La Fatal Verona, questa volta, non ha attivato il suo drammatico corso con i rossoneri che hanno vinto lo scontro (3-1 il finale) e hanno ripreso ufficialmente il comando delle operazioni in massima serie. I campioni d’Italia in carica dovranno sperare nelle ultime due giornate di campionato per mantenere il titolo nazionale sulle maglie. Mentre l’allenatore ex Lazio prepara i centottanta minuti restanti, Beppe Marotta pianifica il Calciomercato dell’Inter. C’è una grande priorità da sistemare in vista della prossima stagione: trovare un vice per Marcelo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Lotta serrata per lo scudetto in Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo aver vinto in rimonta contro l’Empoli a San Siro, si sono accomodati sul divano in attesa di Hellas Verona-Milan, gara che ha chiuso la giornata di campionato dello scorso weekend. La Fatal Verona, questa volta, non ha attivato il suo drammatico corso con i rossoneri che hanno vinto lo scontro (3-1 il finale) e hanno ripresoil comando delle operazioni in massima serie. I campioni d’Italia in carica dovranno sperare nelle ultime due giornate di campionato per mantenere il titolo nazionale sulle maglie. Mentre l’allenatore ex Lazio prepara i centottanta minuti restanti, Beppe Marotta pianifica ildell’. C’è una grande priorità da sistemare in vista della prossima stagione: trovare unper Marcelo ...

