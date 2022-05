Serie A oggi | Fiorentina - Roma 2 - 0

Advertising

AntoVitiello : Carletto #Ancelotti nella storia Serie A Premier League Ligue1 Bundesliga E oggi anche la Liga - SerieA : Oggi in casa @sscnapoli il workshop sul contrasto al match-fixing per l'importanza della tutela dell'integrità del… - OSCAR20151017 : @SerieA L'arbitro è davvero una schifezza! Ieri è uguale a oggi! L'arbitro ha rovinato il gioco! La Serie A dive… - sportface2016 : #SerieA, la classifica a confronto con il 2020/2021: vola la #Fiorentina - della_popolo : Oggi ultima puntata della nuova serie di S&V poi saremo tutti presi elezioni. Chiudiamo questo ciclo con la lezione… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Lazio, Luis Alberto incanta ma il suo futuro è ancora incerto Firenze, 9 maggio 2022 - La Fiorentina vince lo spareggio per l' Europa con la Roma allo stadio Franchi di Firenze. Decisive le reti in ...... match valido per la 36esima giornata del campionato diA 2021/22 Nico Gonzalez © ... Cristante 5,5:non benissimo neanche lui. È sempre ben marcato, perde pure qualche pallone di troppo e in ... Serie A oggi, Verona-Milan 1-3. I rossoneri tornano in vetta alla classifica Due giornate al termine della Serie A e corsa Europa League, con Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina in lotta: chi si qualificherà E chi andrà in ...Stasera allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, si è giocato il match di Serie A tra Fiorentina e Roma. Il primo tempo si apre a razzo per i padroni di casa che, al 4' trova il vantaggio su rigore c ...