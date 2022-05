Macron propone la Comunità politica europea (con Ucraina e Regno Unito)

(Di lunedì 9 maggio 2022) Bruxelles. Una “” per riunire l'Unioneall', alla Georgia e alla Moldavia, aperta ai paesi candidati dei Balcani occidentali ma anche alche ha fatto la Brexit. E' questa la principale proposta lanciata dal presidente francese, Emmanuel, nel suo discorso durante la cerimonia conclusiva della Conferenza sul futuro dell'Europa a Strasburgo. “L'con la sua lotta e il suo coraggio già oggi è membro di cuore della nostra Europa, della nostra famiglia e della nostra Unione”, ha detto. “Ma anche se accordiamo domani lo status di candidato all'adesione alla nostra Ue, sappiamo tutti perfettamente che il processo prenderà diversi anni, in verità diversi ...

Advertising

eyepine77 : RT @davcarretta: Macron propone la creazione di una 'comunità politica europea' aperta ai paesi candidati, Ucraina, Moldavia, Georgia e...… - Cr1s24492589 : RT @davcarretta: Macron propone la creazione di una 'comunità politica europea' aperta ai paesi candidati, Ucraina, Moldavia, Georgia e...… - Roberto18972515 : RT @davcarretta: Macron propone la creazione di una 'comunità politica europea' aperta ai paesi candidati, Ucraina, Moldavia, Georgia e...… - drndbl : RT @davcarretta: Macron propone la creazione di una 'comunità politica europea' aperta ai paesi candidati, Ucraina, Moldavia, Georgia e...… - CozzolinoSalvo : RT @davcarretta: Macron propone la creazione di una 'comunità politica europea' aperta ai paesi candidati, Ucraina, Moldavia, Georgia e...… -

Il Fatto Quotidiano

Cosa aspettarsi dal discorso diLoil presidente francese Emmanuelalla cerimonia di chiusura della Conferenza sul futuro dell'Europa parlando dell'adesione dell'Ucraina: "Ciò non impedirebbe future adesioni all'Ue". ... Macron al Parlamento Ue: “Aiutiamo Kiev, ma non siamo in guerra contro Mosca” IL CASO Economia di guerra, cos'è e cosa comporta MOSCA Guerra nucleare, la minaccia di Rogozin: «La Russia. CREMLINO Putin: «La vittoria sarà nostra come nel. VICENZA Ucraina, Cingolani: «Siamo in un ...Il punto è che ci avete detto dove volete che questa Europa vada. 'Voglio essere chiara che sarò sempre dalla parte di coloro che vogliono riformare l'Ue per farla funzionare meglio. Anche il presiden ...