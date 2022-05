Beautiful | trama 9 maggio 2022 | Zoe contro Paris

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 9 maggio 2022) Anticipazionioggi 9, con una puntata scoppiettante in onda dalle ore 13.45 sempre su Canale 5. Thomas vuole la verità da Vinny Nuova puntataoggi, con nuovi colpi di scena che aggiungeranno pezzi del puzzle per uno scenario da brividi. Thomas Forrester continua ad essere convinto che Vinny abbia fatto qualcosa di losco. Le allusioni dell'amico sono così tante, che Thomas teme che abbia scambiato i test di paternità per far risultare Liam come padre del bimbo di Steffy. Più volte il ragazzo ha fatto delle pesanti battute a Hope, invitando il Forrester ad approfittare della situazione e riconquistare la moglie. Lo stilista crede che Vinny possa aver agito in buona fede, senza pensare alle conseguenze di un danno così grande. Thomas mette alle strette il suo amico e gli chiede di dire la ...