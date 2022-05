L’alert della Polizia Postale sul pupazzo Huggy Wuggy: “È pericoloso per i bambini" (Di domenica 8 maggio 2022) Corpo blu, enorme bocca rossa e lunghi denti affilati: è questo l'identikit di Huggy Wuggy, il pupazzo horror sempre più diffuso nei contenuti visualizzati dai bambini su YouTube e per cui la Polizia Postale ha diramato un alert. Un avvertimento per mettere in guardia i genitori affinché evitino che i loro figli entrino in contatto con il personaggio attraverso i contenuti che consumano sul web. Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 maggio 2022) Corpo blu, enorme bocca rossa e lunghi denti affilati: è questo l'identikit di, ilhorror sempre più diffuso nei contenuti visualizzati daisu YouTube e per cui laha diramato un alert. Un avvertimento per mettere in guardia i genitori affinché evitino che i loro figli entrino in contatto con il personaggio attraverso i contenuti che consumano sul web.

