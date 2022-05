Ucraina, Biden a capi intelligence: “Basta fughe di notizie” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo i recenti scoop dei media americani sull’attività di condivisione di informazioni tra servizi americani ed ucraini per colpire obiettivi russi, Joe Biden ha parlato con i vertici delle agenzie di intelligence e difesa Usa per sottolineare come queste rivelazioni siano controproducenti per il loro importante lavoro. Lo rivela Nbcnews, citando due fonti a conoscenza della telefonata che il presidente ha avuto con il direttore della Cia, William Burns, con Avril Haines, a capo del National intelligence Avril Haines e con il capo del Pentagono, Lloyd Austin. Il messaggio di Biden è stato che queste rivelazioni “ci distraggono dal nostro obiettivo”, aggiungono le fonti spiegando che il presidente è stato chiaro nell’affermare che queste fughe di notizie devono essere ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo i recenti scoop dei media americani sull’attività di condivisione di informazioni tra servizi americani ed ucraini per colpire obiettivi russi, Joeha parlato con i vertici delle agenzie die difesa Usa per sottolineare come queste rivelazioni siano controproducenti per il loro importante lavoro. Lo rivela Nbcnews, citando due fonti a conoscenza della telefonata che il presidente ha avuto con il direttore della Cia, William Burns, con Avril Haines, a capo del NationalAvril Haines e con il capo del Pentagono, Lloyd Austin. Il messaggio diè stato che queste rivelazioni “ci distraggono dal nostro obiettivo”, aggiungono le fonti spiegando che il presidente è stato chiaro nell’affermare che questedidevono essere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente americano Biden firmerà il 9 maggio la legge che velocizzerà la fornitura di armi all'Ucrai… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden e Draghi discuteranno i costi da imporre a Mosca #usa #airforceone #joebiden #casabianca #biden… - MediasetTgcom24 : Biden il 9 maggio firma una legge per velocizzare le armi a Kiev #ucraina #russia #guerra #kiev #usa #nato #onu… - LobbaLuisa : RT @ludmyla2803: Eh niente, #Draghi sta partendo a #Washington e ha dato picche a #Conte. Non va a riferire in Parlamento perche non ha tem… - lorenzo32776993 : @GenCar5 Più che per L'ucraina se Biden, se i dem americani avranno la possibilità di incassare un dato elettorale… -