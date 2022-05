Torino-Napoli 0-1 | gol di Fabian Ruiz decide match

(Di sabato 7 maggio 2022), 7 mag. - (Adnkronos) - Ilvince 1-0 sul campo delnelvalido per la 36esima giornata della Serie A. Gli azzurri passano con un guizzo dial 73' allo stadio Olimpico Grandee consolidano il terzo posto in classifica allungando a +4 sulla Juventus battuta ieri al 'Ferraris' dal Genoa. Partita decisa da un errore di Pobega che in uscita dalla propria metà campo perde un pallone sanguinoso.se ne impossessa e vola verso l'area di rigore granata trovando il sinistro vincente con una deviazione di Djidji. Poco prima Berisha aveva deviato in angolo un rigore di Insigne. Ilsale così a quota 73, ilresta a 47 punti in decima piazza. LA ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Napoli ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 15 ??#TorinoNapoli #SFT - GoalItalia : Insigne sbaglia il rigore, Fabian Ruiz non perdona: il Napoli vince di misura a Torino ??? - gippu1 : Il #Torino para due rigori al #Napoli nella stessa stagione con due portieri diversi (all'andata a ipnotizzare Insi… - TotonnoJ : Verona, Udinese, Empoli, Torino: il Napoli inizia a mostrare modi diversi di innescare e utilizzare Osimhen oltre a… - NCCALCIA : ?? FINE PARTITA?? #Torino - #Napoli 0-1 ?? 72' #Ruiz ???? -

Commenta per primo Fabián Ruiz ha deciso il match tra. Il centrocampista spagnolo ha parlato nel post gara ai microfoni di DAZN : LA PARTITA - 'Sapevamo fosse una partita molto difficile che loro fossero aggressivi. Volevamo vincere e ......il proprio bottino in classifica e per reagire agli ultimi due ko rispettivamente controe ... Teniamo nel mirino ilche ci ha scavalcato e non intendiamo farci raggiungere dai friulani in ...Torino, 7 mag. - (Adnkronos) - Il Napoli vince 1-0 sul campo del Torino nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. Gli azzurri passano con un guizzo di Fabian Ruiz al 73' allo stadio ...Il match-winner di Torino-Napoli, Fabian Ruiz, al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Sapevamo che era una partita difficile, contro una squadra aggressiva. Volevamo vincere per i ...