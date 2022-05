Belotti suona la carica: “Pubblico il nostro dodicesimo uomo in campo” (Di sabato 7 maggio 2022) Domani, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino Napoli, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e Andrea Belotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo. Il centravanti granata, infatti, è stato ospite di Torino Channel, per celebrare il suo centesimo gol nella massima serie, arrivato grazie alla tripletta nella scorsa gara di campionato contro l’Empoli. Di seguito le sue parole: Andrea Belotti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)“Ringrazio per questo riconoscimento, ma nulla è finito. Domani la gara sarà difficile ma l’abbiamo preparata bene e dobbiamo fare una grande partita. Vi aspetto tutti, sarete il nostro dodicesimo uomo in campo“. Belotti, dal Napoli… al Napoli Il Gallo Belotti è uno dei ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Domani, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino Napoli, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo. Il centravanti granata, infatti, è stato ospite di Torino Channel, per celebrare il suo centesimo gol nella massima serie, arrivato grazie alla tripletta nella scorsa gara di campionato contro l’Empoli. Di seguito le sue parole: Andrea(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)“Ringrazio per questo riconoscimento, ma nulla è finito. Domani la gara sarà difficile ma l’abbiamo preparata bene e dobbiamo fare una grande partita. Vi aspetto tutti, sarete ilin“., dal Napoli… al Napoli Il Galloè uno dei ...

Advertising

cn1926it : #Torino, #Juric suona la carica: “Vogliamo migliorarci e non dobbiamo mollare! Su #Belotti…” - infoitsport : Belotti suona la carica: 'Il Toro non molla, questo spirito non deve mancare' -