Ascolti tv venerdì 6 maggio (Di sabato 7 maggio 2022) La ‘guerra’ della tv si combatte a colpi di punti di percentuali, audience e gradimento dei programmi. Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato gli Ascolti tv in prime time di ieri venerdì 6 maggio 2022? Il venerdì sera la prima serata si anima in uno scontro tra show. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 7 maggio 2022) La ‘guerra’ della tv si combatte a colpi di punti di percentuali, audience e gradimento dei programmi. Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato glitv in prime time di ieri2022? Ilsera la prima serata si anima in uno scontro tra show. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MilenaBalestra1 : Hei Tommaso! Per te come è andata? Sei felice? A noi sei tanto piaciuto! Finalmente una trasmissione che non punta… - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 6 maggio 2022: The Band, Isola dei Famosi, Rocky IV, Quarto Grado, Propaganda Live, dati Auditel… - zazoomblog : Ascolti tv ieri sera venerdì 6 maggio: chi ha vinto tra l’Isola dei Famosi e The Band? Dati auditel e share -… - Alessan92601586 : @Saimon194 Anche il nuovo GF durerà fino a Marzo (sicuro), quindi purtroppo all'Isola spetta il Periodo Primavera-E… - _itsnatsu : Ok adesso si aspetta venerdì prossimo per la scena heart to heart Hizzie sapendo che l’hanno scritto solo per fare… -