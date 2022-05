Advertising

sportli26181512 : PSG, definita un'operazione da 40 milioni: Il PSG ha deciso, presto annuncerà il riscatto di Nuno Mendes: lo riferi… -

Corriere dello Sport

L'ex tecnico di Milan, Bayern Monaco,e Chelsea, infatti, sogna di vincere la sua quarta ... Il Milan, Berlusconi e Calciopoli Dopo quell'esperienza, da lui stessonegativa, Ancelotti ha ...Un'esclusione"inaccettabile" dal Cremlino: "Dato che la Russia è un Paese forte del ...00 Nantes - Angers 1 - 1 15:00 Troyes - Strasburgo 1 - 1 17:05 Lione - Bordeaux 6 - 1 20:45- ... Psg, Mbappé trasloca e va al Real Madrid L'indizio è sui social È una sua assoluta priorità per l'estate. Paul Pogba vuole solo il Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto con il Manchester United, potrebbe prendere il posto di Lea ...Niente rinnovo con il Manchester United e la voglia di andare al Psg per Pogba è forte per provare a diventare ... come lui spesso l’ha definita, cioè Torino oppure scegliere la destinazione “nuova” ...