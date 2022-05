Inter-Empoli, Inzaghi: “Nei primi 20 minuti troppa foga. Domenica il Milan? Io…” (Di venerdì 6 maggio 2022) Le dichiarazioni post Inter-Empoli del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. I toscani avevano trovato un doppio vantaggio poi recuperato Leggi su mediagol (Di venerdì 6 maggio 2022) Le dichiarazioni postdel tecnico nerazzurro Simone. I toscani avevano trovato un doppio vantaggio poi recuperato

Advertising

brfootball : 28’—Inter 0-2 Empoli 40’—Inter 1-2 Empoli 45’—Inter 2-2 Empoli Inter level it in five minutes ?? (via… - SuperSportTV : 5' Inter 0-1 ???????????? 28' Inter 0-2 ???????????? 40' ?????????? 1-2 Empoli 45' ?????????? 2-2 Empoli 64' ?????????? 3-2 Empoli 94' ??????????… - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Mancano poco più di 24 ore ad #InterEmpoli ?? Pensi di sapere tutto? ?? abb… - whatyouthinkbut : RT @xGSerieA: Inter (5.56) 4-2 (0.68) Empoli - Don_Nerazzurri : RT @Inter: ?? | TORO Le parole del 10 nerazzurro dopo aver battuto il record di gol in campionato ?? ?? -