Da rivale ad obiettivo di mercato: la Roma prepara il colpo dal Bodo!

Tre priorità per il mercato estivo: un centrocampista centrale, un esterno destro ed un difensore centrale di piede mancino. Tiago Pinto e Mourinho si stanno muovendo da mesi con questi tre obiettivi in testa, consapevoli che nel caso in cui si riuscisse a piazzare qualche esubero in uscita ci sarebbe la possibilità di fare altri movimenti in entrata.

Come riportato dalle pagine del Tempo di oggi, il norvegese Ola Solbakken è già da tempo nel mirino della Roma. Il partente che potrebbe fargli posto sarebbe Carles Perez, in direzione Spagna.

