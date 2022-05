Belen Rodriguez, la spara fortissima sul fatto a luci rosse: ama farlo così (Di venerdì 6 maggio 2022) Una delle rivelazioni più scioccanti di sempre di Belen Rodriguez. La showgirl lancia un commento che sbalordisce tutti Il nome di Belen Rodriguez ormai è conosciuto da tutti. Conduttrice la cui vita sentimentale è decisamente molto movimentata, nell’ultimo periodo ha aggiunto una nuova qualità al suo curriculum. Senza peli sulla lingua. Un appellativo che la donna si è conquistata nel momento in cui ha fatto una rivelazione scioccante all’interno del programma di cui lei è alla conduzione. Ovvero Le Iene. Ed è proprio a telecamere accese che la donna ha affrontato un argomento che, in molte occasioni, viene considerato come un vero e proprio tabù. Di sicuro complice è stata la situazione, un clima particolare che si respira nel momento in cui all’interno del programma vengono ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 6 maggio 2022) Una delle rivelazioni più scioccanti di sempre di. La showgirl lancia un commento che sbalordisce tutti Il nome diormai è conosciuto da tutti. Conduttrice la cui vita sentimentale è decisamente molto movimentata, nell’ultimo periodo ha aggiunto una nuova qualità al suo curriculum. Senza peli sulla lingua. Un appellativo che la donna si è conquistata nel momento in cui hauna rivelazione scioccante all’interno del programma di cui lei è alla conduzione. Ovvero Le Iene. Ed è proprio a telecamere accese che la donna ha affrontato un argomento che, in molte occasioni, viene considerato come un vero e proprio tabù. Di sicuro complice è stata la situazione, un clima particolare che si respira nel momento in cui all’interno del programma vengono ...

