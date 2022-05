Parisi: “Futuro? Vedremo. Sanchez è stato impressionante, su Dumfries…” (Di giovedì 5 maggio 2022) Fabiano Parisi, difensore dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il terzino ha risposto ad alcune domande sul Futuro e sulla lotta salvezza. Di seguito le dichiarazioni di uno dei difensori più ricercati sul mercato italiano. “Salvezza? Questa è una società molto importante, siamo riusciti a centrare il nostro obiettivo, peccato non essere riusciti a festeggiare questo risultato domenica scorsa contro il Torino, davanti ai nostri tifosi. Ma una sconfitta non può cancellare tutto ciò che di buono ha fatto l’Empoli in questa stagione. L’avversario che l’ha colpita di più? Alexis Sanchez. All’andata contro l’Inter mi ha davvero impressionato: esplosivo, tecnico, potente nelle gambe e magico nei piedi, fa tutto a una velocità pazzesca. Era la mia prima da titolare in Serie A, non male… ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Fabiano, difensore dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il terzino ha risposto ad alcune domande sule sulla lotta salvezza. Di seguito le dichiarazioni di uno dei difensori più ricercati sul mercato italiano. “Salvezza? Questa è una società molto importante, siamo riusciti a centrare il nostro obiettivo, peccato non essere riusciti a festeggiare questo risultato domenica scorsa contro il Torino, davanti ai nostri tifosi. Ma una sconfitta non può cancellare tutto ciò che di buono ha fatto l’Empoli in questa stagione. L’avversario che l’ha colpita di più? Alexis. All’andata contro l’Inter mi ha davvero impressionato: esplosivo, tecnico, potente nelle gambe e magico nei piedi, fa tutto a una velocità pazzesca. Era la mia prima da titolare in Serie A, non male… ...

