Ita: se va avanti così, il governo anziché vendere dovrà regalarla (Di giovedì 5 maggio 2022) Difficile vendere un'azienda che perde due milioni di euro al giorno mentre quando aveva la metà dei dipendenti e degli aerei e si chiamava Alitalia ne perdeva, si fa per dire, solo uno. A soli sette mesi dalla sua nascita, Ita è una compagnia aerea già fuori mercato da tutti i punti di vista. Negli ultimi anni pre-Covid, mentre cresceva impetuosamente il mercato dei volatori italiani, Alitalia perdeva quote di traffico fino ad arrivare ad un misero 7%. Negli ultimi 20 anni non sono bastati 12 miliardi di sussidi pubblici e numerosi anni di cassa integrazione per rilanciarla, anzi. Questa è stata l'eredità lasciata a Ita dalla ex compagnia di bandiera, assieme a una rigida normativa sul personale di volo e a un intreccio consociativo politica/sindacati che ne fa una intoccabile area corporativa concentrata tra Roma e Ostia. Perché Ita è stata statalizzata nell'ottobre ...

