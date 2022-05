Gimbe: "La circolazione del virus è ancora alta, sì mascherine al chiuso" (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - "Tutti gli indicatori sono sostanzialmente in una fase di plateau con lieve tendenza discendente. Tuttavia, indipendentemente dallo spartiacque normativo del primo maggio, la circolazione del virus rimane molto elevata, oltre che ampiamente sottostimata: più di 56mila nuovi casi in media al giorno, tasso di positività dei tamponi antigenici al 16% e quasi 1,2 milioni di positivi". Lo rileva il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, nel monitraggio settimanale. "Ecco perché, indipendentemente da obblighi e raccomandazioni, mantenere la mascherina nei locali al chiuso, specialmente se affollati e/o poco aerati, rimane una strategia indispensabile per ridurre la circolazione virale e proteggersi dal contagio", spiega Cartabellotta. Leggi su agi (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - "Tutti gli indicatori sono sostanzialmente in una fase di plateau con lieve tendenza discendente. Tuttavia, indipendentemente dallo spartiacque normativo del primo maggio, ladelrimane molto elevata, oltre che ampiamente sottostimata: più di 56mila nuovi casi in media al giorno, tasso di positività dei tamponi antigenici al 16% e quasi 1,2 milioni di positivi". Lo rileva il presidente diNino Cartabellotta, nel monitraggio settimanale. "Ecco perché, indipendentemente da obblighi e raccomandazioni, mantenere la mascherina nei locali al, specialmente se affollati e/o poco aerati, rimane una strategia indispensabile per ridurre lavirale e proteggersi dal contagio", spiega Cartabellotta.

Advertising

sulsitodisimone : Gimbe: 'La circolazione del virus è ancora alta, sì mascherine al chiuso' - GIMBE : RT @TgrRai: #COVID19, @Cartabellotta (@GIMBE): 'Indicatori in fase di plateau, ma la circolazione del virus resta molto elevata e sottostim… - TgrRai : #COVID19, @Cartabellotta (@GIMBE): 'Indicatori in fase di plateau, ma la circolazione del virus resta molto elevata… - fisco24_info : Covid oggi Italia, contagi e morti in calo: report Gimbe: (Adnkronos) - Nell'ultima settimana, calo anche per i ric… - GIMBE : RT @SanitaInf: Gimbe: «Diminuiscono nuovi casi ma circolazione virale resta elevata. Mantenere mascherine al chiuso» -