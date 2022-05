Franco Bortuzzo: “non mi pronuncio”, ma poi lancia la nuova frecciatina a Lulù Selassiè (Di giovedì 5 maggio 2022) Franco Bortuzzo continua a dire la sua in merito alla rottura tra Manuel e Lulù Selassiè, svelando – tra le pagine di Nuovo – di non averci messo il becco (perché vi sento tutti ridere?). Franco Bortuzzo: nuova frecciatina a Lulù Selassiè Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 5 maggio 2022)continua a dire la sua in merito alla rottura tra Manuel e, svelando – tra le pagine di Nuovo – di non averci messo il becco (perché vi sento tutti ridere?).Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Franco Bortuzzo: “non mi pronuncio” (??), ma poi lancia la nuova frecciatina a Lulù Selassiè - RealGossipland : Franco Bortuzzo accusa Lulù di essersi avvicinata a Manuel per business DETTAGLI QUI - RealGossipland : Franco Bortuzzo accusa Lulù di essersi avvicinata a Manuel per soldi DETTAGLI QUI - RealGossipland : Franco Bortuzzo accusa Lulù di essersi avvicinata a Manuel per gossip DETTAGLI QUI - Honolul62444404 : @grzripigliati Questo è Franco Bortuzzo solo che Manuel non ha avuto il coraggio di dire Chiudere -