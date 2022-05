Con “Vecchie canaglie” Lino Banfi torna al cinema (Di giovedì 5 maggio 2022) Lino Banfi torna al cinema in un ruolo da protagonista. La pellicola si chiama in Vecchie canaglie, esordio alla regia dell’attrice e autrice Chiara Sani. Il ‘nonno d’Italia‘, a capo di una simpatica combriccola di Vecchietti, si troverà suo malgrado a salvare la casa di riposo in cui vive dalle mire della cinica proprietaria, ritrovando, e facendo ritrovare, un’energia e un entusiasmo apparentemente sopiti agli ospiti. Una commedia piacevole, ma anche avventurosa, con sfumature folli, che affronta in modo ironico ma delicato il tema di una terza età troppo spesso messa da parte dal ritmo frenetico della vita di oggi. Ad affiancarlo in scena ci sono Greg, Andy Luotto, Andrea Roncato, Pippo Santonastaso, Gino Cogliandro, Federica Cifola, Noemi Gherrero, Gianni Fantoni e ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 maggio 2022)alin un ruolo da protagonista. La pellicola si chiama in, esordio alla regia dell’attrice e autrice Chiara Sani. Il ‘nonno d’Italia‘, a capo di una simpatica combriccola ditti, si troverà suo malgrado a salvare la casa di riposo in cui vive dalle mire della cinica proprietaria, ritrovando, e facendo ritrovare, un’energia e un entusiasmo apparentemente sopiti agli ospiti. Una commedia piacevole, ma anche avventurosa, con sfumature folli, che affronta in modo ironico ma delicato il tema di una terza età troppo spesso messa da parte dal ritmo frenetico della vita di oggi. Ad affiancarlo in scena ci sono Greg, Andy Luotto, Andrea Roncato, Pippo Santonastaso, Gino Cogliandro, Federica Cifola, Noemi Gherrero, Gianni Fantoni e ...

