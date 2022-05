Assalto all’acciaieria Azovstal, Putin: “Corridoi per i civili ma gli ucraini si arrendano” (Di giovedì 5 maggio 2022) Mosca – L’esercito della Russia è “pronto a garantire” l’uscita “sicura” dei civili ancora bloccati nell’acciaieria Azovstal, a Mariupol. Lo ha assicurato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, che segue le tensioni tra i governi dei due Paesi provocate dalle frasi del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, sulle origini ebraiche di Hitler. Secondo il Cremlino, citato dalla Tass, durante il colloquio c’è stato un intenso scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina. “Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti umanitari, tra cui l’evacuazione dei civili dal territorio dello stabilimento Azovstal, bloccati da militanti di formazioni nazionaliste, effettuata in collaborazione con rappresentanti ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 5 maggio 2022) Mosca – L’esercito della Russia è “pronto a garantire” l’uscita “sicura” deiancora bloccati nell’acciaieria, a Mariupol. Lo ha assicurato il presidente russo, Vladimir, nel corso di un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, che segue le tensioni tra i governi dei due Paesi provocate dalle frasi del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, sulle origini ebraiche di Hitler. Secondo il Cremlino, citato dalla Tass, durante il colloquio c’è stato un intenso scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina. “Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti umanitari, tra cui l’evacuazione deidal territorio dello stabilimento, bloccati da militanti di formazioni nazionaliste, effettuata in collaborazione con rappresentanti ...

