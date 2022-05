Belotti nel mirino del Napoli: annuncio a sorpresa di Cairo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha presenziato a Superga nel giorno del 73esimo anniversario della scomparsa del Grande Torino. Il presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha parlato anche della questione rinnovo del “Gallo” Belotti. Andrea Belotti Torino (Getty Images) Belotti è in scadenza di contratto e da tempo nel mirino del Napoli, che vorrebbe tentare di chiudere l’operazione nel caso dovesse partire Victor Osimhen. Di seguito le parole di Cairo: Che cosa si aspetta riguardo la questione rinnovo di Belotti? “Di Belotti abbiamo parlato moltissimo, secondo me è meglio non parlarne più. Vediamo se accadrà qualcosa di diverso da quello che mi aspetto”. Ci spera? “Eccome, ci mancherebbe. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Urbano, presidente del Torino, ha presenziato a Superga nel giorno del 73esimo anniversario della scomparsa del Grande Torino. Il presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha parlato anche della questione rinnovo del “Gallo”. AndreaTorino (Getty Images)è in scadenza di contratto e da tempo neldel, che vorrebbe tentare di chiudere l’operazione nel caso dovesse partire Victor Osimhen. Di seguito le parole di: Che cosa si aspetta riguardo la questione rinnovo di? “Diabbiamo parlato moltissimo, secondo me è meglio non parlarne più. Vediamo se accadrà qualcosa di diverso da quello che mi aspetto”. Ci spera? “Eccome, ci mancherebbe. ...

