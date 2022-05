ATP Madrid, il sogno segreto di Sinner e Musetti: un derby azzurro ai quarti di finale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una giornata strapositiva per l’Italia al Masters1000 di Madrid. Due match e due vittorie per gli azzurri in campo quest’oggi: se esperti ed appassionati confidavano nel successo di Jannik Sinner nei confronti di Alex De Minaur, un accoppiamento che si è confermato molto favorevole per l’altoatesino (4-0 i confronti con l’australiano con questa sera), ha strappato sorrisi a trentadue denti la vittoria di Lorenzo Musetti contro un altro NextGen di estremo talento come Sebastian Korda. Parlando del ragazzo di Carrara, il suo è stato un match approcciato nella maniera migliore possibile e giocato con estrema attenzione: i soli tre errori gratuiti concessi nella seconda frazione lasciano intendere l’attenzione posta da Lorenzo in questo match, centrando per la seconda volta consecutiva gli ottavi di finale in un torneo del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una giornata strapositiva per l’Italia al Masters1000 di. Due match e due vittorie per gli azzurri in campo quest’oggi: se esperti ed appassionati confidavano nel successo di Janniknei confronti di Alex De Minaur, un accoppiamento che si è confermato molto favorevole per l’altoatesino (4-0 i confronti con l’australiano con questa sera), ha strappato sorrisi a trentadue denti la vittoria di Lorenzocontro un altro NextGen di estremo talento come Sebastian Korda. Parlando del ragazzo di Carrara, il suo è stato un match approcciato nella maniera migliore possibile e giocato con estrema attenzione: i soli tre errori gratuiti concessi nella seconda frazione lasciano intendere l’attenzione posta da Lorenzo in questo match, centrando per la seconda volta consecutiva gli ottavi diin un torneo del ...

