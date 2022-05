McKennie quando torna? Juventus disperata: la notizia terribile (Di lunedì 2 maggio 2022) Weston McKennie non è mai stato considerato un giocatore di primo piano, ma il suo rendimento anche se ormai può andare via da Torino. La Juventus ha avuto tanti problemi nella costruzione della squadra in questi ultimi anni, con i bianconeri che hanno dovuto ribaltare completamente il centrocampo dato che se ne sono dovuti andare i pezzi grossi del precedente zoccolo duro, ovvero i vari Khedira, Matuidi e Pjanic, con Weston McKennie che ha cercato in tutti i modi di diventare una colonna juventina senza però riuscirci pienamente e ora la sua posizione è diventata estremamente scomoda e complicata. Weston McKennie Juventus (Ansa Foto)Il ruolo del centrocampo è sempre stato visto come quello in assoluto più importante dal quale si creano le trame offensive per poter segnare e dalla quale si possono ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 2 maggio 2022) Westonnon è mai stato considerato un giocatore di primo piano, ma il suo rendimento anche se ormai può andare via da Torino. Laha avuto tanti problemi nella costruzione della squadra in questi ultimi anni, con i bianconeri che hanno dovuto ribaltare completamente il centrocampo dato che se ne sono dovuti andare i pezzi grossi del precedente zoccolo duro, ovvero i vari Khedira, Matuidi e Pjanic, con Westonche ha cercato in tutti i modi di diventare una colonna juventina senza però riuscirci pienamente e ora la sua posizione è diventata estremamente scomoda e complicata. Weston(Ansa Foto)Il ruolo del centrocampo è sempre stato visto come quello in assoluto più importante dal quale si creano le trame offensive per poter segnare e dalla quale si possono ...

CalcioOggi : Infortunati Juve: da Cuadrado a McKennie. Quando tornano in campo - Juventus News 24 - SandroSca : @EnricoMonti18 @MaxNerozzi Allegri voto 5/5- Ma -Chiesa out dal 6 gennaio -McKennie out 4 mesi -Locatelli out 2 mes… - junews24com : Infortunati Juve: da Cuadrado a McKennie. Quando tornano in campo - - UnTizioQualunq9 : @GoranWtv @F1N1no @Kiky85 @k10pinturicchio Ma il centrocampo non esiste.. è quello il problema Rabiot ti aiuta nel… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Allegri: 'Arthur c'è! Kean, Locatelli, McKennie, Danilo: le novità' ? -