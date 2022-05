Borussia Dortmund, dopo Sule anche Schlotterberck ufficiale: “Voglio fare chiarezza per il Friburgo” (Di lunedì 2 maggio 2022) Ancora un acquisto ufficiale nel Borussia Dortmund, il secondo per il prossimo anno dopo quello di Sule arrivato diverse settimane fa: stiamo parlando di Nico Schlotterberck. Lo stesso difensore del Friburgo ha così voluto spiegare il perché di un annuncio così preventivo: “dopo essermi consultato con tutte le parti coinvolte, ho deciso di annunciare il mio trasferimento al Borussia Dortmund nell’estate del 2022 proprio oggi. Voglio fare chiarezza per l’SC Freiburg, per il Borussia Dortmund e per me stesso. Ora è importante concentrarmi completamente sulle ultime tre partite con l’SC Freiburg, dopodiché, non vedo ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Ancora un acquistonel, il secondo per il prossimo annoquello diarrivato diverse settimane fa: stiamo parlando di Nico. Lo stesso difensore delha così voluto spiegare il perché di un annuncio così preventivo: “essermi consultato con tutte le parti coinvolte, ho deciso di annunciare il mio trasferimento alnell’estate del 2022 proprio oggi.per l’SC Freiburg, per ile per me stesso. Ora è importante concentrarmi completamente sulle ultime tre partite con l’SC Freiburg,diché, non vedo ...

