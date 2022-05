Pnrr e rigenerazione urbana, il Comune di Latina candida quattro progetti (Di domenica 1 maggio 2022) Latina – La Giunta comunale ha approvato la delibera con la quale il Comune di Latina si candida all’assegnazione di contributi per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nell’ambito del Pnrr. I 4 progetti predisposti dall’Ente sono coerenti con gli obiettivi del bando di migliorare la qualità? del decoro urbano in ambiti cittadini di importanza strategica e la qualità? dei servizi offerti alla cittadinanza. Il primo progetto riguarda il Palazzo della Cultura in tutti i suoi elementi tranne il teatro grande D’Annunzio già oggetto negli ultimi tre anni dei lavori di adeguamento che si sono da poco conclusi. Per il Palazzo della Cultura si prevede una ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 1 maggio 2022)– La Giunta comunale ha approvato la delibera con la quale ildisiall’assegnazione di contributi per gli investimenti indivolti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nell’ambito del. I 4predisposti dall’Ente sono coerenti con gli obiettivi del bando di migliorare la qualità? del decoro urbano in ambiti cittadini di importanza strategica e la qualità? dei servizi offerti alla cittadinanza. Il primo progetto riguarda il Palazzo della Cultura in tutti i suoi elementi tranne il teatro grande D’Annunzio già oggetto negli ultimi tre anni dei lavori di adeguamento che si sono da poco conclusi. Per il Palazzo della Cultura si prevede una ...

