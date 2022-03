Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 2/03/22 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Se ci sono due categorie intoccabili, nello studio di Uomini e Donne, sono le madri coraggio e le dame over 70. E io sopporto poco entrambe, di solito. Sembra che facciano tutto loro, che siano tutto loro e che abbiano intenzioni serie solo loro, là in mezzo. Le dobbiamo quasi ringraziare, se ci degnano della loro fulgida presenza in quello studio colmo di disagio. E guai a fargli mezzo appunto, eh, sennò apriti cielo. Pinuccia Della Giovanna, per esempio, è un’ottantenne così dolce, carina e a modo che mi ricorda Katia Ricciarelli. La stessa modestia, la stessa educazione, la stessa umiltà nel rapportarsi agli altri. E lo stesso rispetto nei confronti del loro interlocutore, soprattutto. Così obnubilate dal proprio incommensurabile ego che manco se ne rendono conto di risultare aggressive, cafone e perfide, quando – per rispondere ad una critica ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Se ci sono due categorie intoccabili, nello studio di, sono le madri coraggio e le dame over 70. E io sopporto poco entrambe, di solito. Sembra che facciano tutto loro, che siano tutto loro e che abbiano intenzioni serie solo loro, là in mezzo. Le dobbiamo quasi ringraziare, se ci degnano della loro fulgida presenza in quello studio colmo di disagio. E guai a fargli mezzo appunto, eh, sennò apriti cielo. Pinuccia Della Giovanna, per esempio, è un’ottantenne così dolce, carina e a modo che mi ricorda Katia Ricciarelli. La stessa modestia, la stessa educazione, la stessa umiltà nel rapportarsi agli altri. E lo stesso rispetto nei confronti del loro interlocutore, soprattutto. Così obnubilate dal proprio incommensurabile ego che manco se ne rendono conto di risultare aggressive, cafone e perfide, quando – per rispondere ad una critica ...

Advertising

Tg3web : Migliaia di donne e bambini arrivano in Polonia dall'Ucraina anche con gli autobus. Gli stessi autobus che poi torn… - valigiablu : In fuga dall’Ucraina: prima i bambini, poi le donne e gli uomini bianchi e alla fine gli africani | @pimpi67… - matteosalvinimi : #Salvini: Frustrante rendersi conto che anche di fronte alla tragedia a cui stiamo assistendo c’è ancora qualche “p… - SanremoAncheNoi : RT @BeppeGiulietti: “ non ci sono,profughi veri e finti,ma donne e uomini che dobbiamo accogliere a prescindere dal colore della pelle,dall… - curadisplendere : RT @FatjonaLamce: Ci sono le vite, gli uomini e le donne che devono sparare, i bambini che aspettano, quelli che muoiono, le sirene che url… -