Tentò di annegare un diportista a Marina Dorica ' Parziale vizio di mente' | l' algerino condannato a 6 anni

(Di mercoledì 2 marzo 2022) ANCONA - L'aggressione a Marina Dorica con il tentato affogamento di un diportista; lo 'speronamento' di uno scooterista lungo via Mattei; la fuga verso Posatora e il blitz, con tanto di bastone, in ...

ANCONA - L'aggressione a Marina Dorica con il tentato affogamento di un diportista; lo 'speronamento' di uno scooterista lungo via Mattei; la fuga verso Posatora e il blitz, con tanto di bastone, in ...