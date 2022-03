Incendio a Terni zona Sabbione: Vigili del fuoco al lavoro per domare l’inferno di fiamme, scuole chiuse (Di martedì 1 marzo 2022) scuole chiuse a Terni a seguito di un violento Incendio divampato nelle scorse ore nei pressi dell’area della ex Polymer in zona Sabbione. Il provvedimento con ordinanza del sindaco, Leonardo Latini, è arrivato all’esito di una riunione in Prefettura. La chiusura degli istituti del territorio comunale non riguarda Marmore e Collestatte. Numerose le squadre di Vigili del fuoco operative sul posto per domare le fiamme. Incendio a Terni zona Sabbione: la situazione sul posto e le immagini I Vigili del fuoco al lavoro da ore per spegnere il vasto e violento rogo divampato in una ditta di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022)a seguito di un violentodivampato nelle scorse ore nei pressi dell’area della ex Polymer in. Il provvedimento con ordinanza del sindaco, Leonardo Latini, è arrivato all’esito di una riunione in Prefettura. La chiusura degli istituti del territorio comunale non riguarda Marmore e Collestatte. Numerose le squadre dideloperative sul posto perle: la situazione sul posto e le immagini Idelalda ore per spegnere il vasto e violento rogo divampato in una ditta di ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Terni, dalle 18.30 squadre #vigilidelfuoco, con rinforzi giunti anche da Perugia, sono impegnate al polo industr… - PaolaTacconi : RT @Teso4zampe: Incendio a Terni, cagnolina scappata per la paura. Si cerca la famiglia - - rossa_bodi : RT @Teso4zampe: Incendio a Terni, cagnolina scappata per la paura. Si cerca la famiglia - - AnnamariaBriola : RT @Teso4zampe: Incendio a Terni, cagnolina scappata per la paura. Si cerca la famiglia - - Pipistrella9 : RT @Teso4zampe: Incendio a Terni, cagnolina scappata per la paura. Si cerca la famiglia - -