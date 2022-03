Guerra Russia-Ucraina, Metsola: “È il momento del nostro ‘whatever it takes'” – Video (Di martedì 1 marzo 2022) “La nostra risposta europea è stata in evidenza negli ultimi giorni dolorosi. Questo deve essere il nostro momento ‘whatever it takes’“. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo discorso introduttivo della sessione plenaria straordinaria di oggi. “Gli Stati vicini hanno accolto centinaia di migliaia di ucraini in fuga, gli europei hanno ospitato gli ucraini nelle loro proprie case; abbiamo adottato una serie di sanzioni massicce senza precedenti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “La nostra risposta europea è stata in evidenza negli ultimi giorni dolorosi. Questo deve essere ilit’“. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta, nel suo discorso introduttivo della sessione plenaria straordinaria di oggi. “Gli Stati vicini hanno accolto centinaia di migliaia di ucraini in fuga, gli europei hanno ospitato gli ucraini nelle loro proprie case; abbiamo adottato una serie di sanzioni massicce senza precedenti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

