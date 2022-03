Buffon | dopo il rinnovo la pazza idea | punta al Mondiale in Qatar

(Di martedì 1 marzo 2022) Gianluigiha da poco rinnovato il contratto con il Parma, ma non ha intenzione di fermarsi. Tra i suoi obiettivi anche ilCome riporta il Corriere della Sera, dietro ildicon il Parma non c’è solo la volontà di continuare a giocare per aiutare gli emiliani a tornare in Serie A, ma anche un obiettivo…azzurro. Tra i sogni del portierone, infatti, c’è anche quello di essere convocato per l’ultimodella sua carriera, quello in, qualora l’Italia dovesse riuscire a superare i playoff. L’ultima parola, però, spetterà ovviamente al ct Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In questa stagione in B, la seconda della sua carriera dopo quella con la Juventus nel 2006 - 07, ha disputato 23 gare. Per un totale, con la maglia degli emiliani, di 243 presenze. Il fresco ottantenne Dino Zoff - che proprio Buffon ha omaggiato con un post - ha vinto un Mondiale