Alla Biblioteca universitaria di Genova il talento ligure (Di martedì 1 marzo 2022) Inaugura giovedì 3 marzo alle 17 la mostra Tra segno e colore, esposizione di trentaquattro opere di diciassette artisti liguri. Il percorso è allestito all’interno dell’ex Sala di ristorazione dell’attuale Biblioteca universitaria di Genova e curato da Daniele Grosso Ferrando. L’esposizione sarà visitabile fino a lunedì 28 marzo. “Magica Liguria” a Genova le opere di Leggi su periodicodaily (Di martedì 1 marzo 2022) Inaugura giovedì 3 marzo alle 17 la mostra Tra segno e colore, esposizione di trentaquattro opere di diciassette artisti liguri. Il percorso è allestito all’interno dell’ex Sala di ristorazione dell’attualedie curato da Daniele Grosso Ferrando. L’esposizione sarà visitabile fino a lunedì 28 marzo. “Magica Liguria” ale opere di

Advertising

bibliofarias : Giorno 02/03/2022 la Biblioteca rimarrà chiusa al pubblico per la ricorrenza delle Sacre Ceneri. Si invita al digiu… - Mirarch3 : RT @AndreaBitetto: Attenzione : ora parla alla camera Bonafede sull’ergastolo ostativo . Tutti i volumi della mia biblioteca giuridica stan… - CronacheNuoresi : #Biblioteca #Satta. L'Opposizione attacca #Soddu: 'Buco da un milione di euro nel passaggio dal #Consorzio alla… - bibcorsini : ??siamo su @romatoday! ?????grazie per l'articolo dedicato alla nostra mostra #LaStanzaDiEmily ??… - UniTrieste : ?? Presentazione della terza edizione di “Medicina alla portata di tutti: Monfalcone in Salute” ?? #3marzo, ore 11 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Biblioteca Per i giovani lettori tante proposte dalla "Luzzati" di Casale Il sesto incontro del ciclo di Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco, i laboratori, ...00, che andrà alla scoperta delle imminenti fioriture con piccole nozioni sulle piante e un'...

Premio "la Magna Capitana", decretate le terzine finaliste ...Italiana Biblioteche) e Milena Tancredi (Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi della Biblioteca ... Link Sponsorizzato La parola passa adesso alla giuria di giovani lettori , composta dagli studenti ...

Alla Biblioteca Universitaria di via Balbi arriva la mostra "Tra segno e colore" LaVoceDiGenova.it Mascherine e letture di Carnevale a Lavena Ponte Tresa Oggi pomeriggio davanti alla biblioteca i bambini dai 5 anni, in maschera, in su potranno partecipare a un momento loro dedicato fra letture e .... Alle ore 15, davanti alla biblioteca del paese, le ...

Nella biblioteca di Leopoli dove i ragazzi strappano vestiti per fare reti mimetiche In una piccola stanza al piano superiore della biblioteca Ivanychuk di Leopoli l'aria è densa di polvere: decine di volontari, la maggior parte hanno meno di 30 anni, vengono qui per strappare la stof ...

Il sesto incontro del ciclo di Il Parco va in, lava al Parco, i laboratori, ...00, che andràscoperta delle imminenti fioriture con piccole nozioni sulle piante e un'......Italiana Biblioteche) e Milena Tancredi (Responsabile delladei Ragazzi della... Link Sponsorizzato La parola passa adessogiuria di giovani lettori , composta dagli studenti ...Oggi pomeriggio davanti alla biblioteca i bambini dai 5 anni, in maschera, in su potranno partecipare a un momento loro dedicato fra letture e .... Alle ore 15, davanti alla biblioteca del paese, le ...In una piccola stanza al piano superiore della biblioteca Ivanychuk di Leopoli l'aria è densa di polvere: decine di volontari, la maggior parte hanno meno di 30 anni, vengono qui per strappare la stof ...