Alis, Di Caterina in Senato: Decarbonizzazione, non si torna indietro ma servono più aiuti (Di martedì 1 marzo 2022) “Il ciclo di audizioni a cui abbiamo partecipato oggi presso la Commissione Lavori Pubblici del Senato è estremamente importante per il difficile momento che sta vivendo l’intero settore del trasporto e della logistica, colpito pesantemente dall’aumento dei costi di energia e carburanti. Nonostante la gravità della situazione, a cui si sono ora aggiunte anche le ulteriori incertezze socio-economiche derivanti dalla guerra in Ucraina, abbiamo scongiurato nelle scorse settimane qualsiasi forma di protesta del comparto, in particolare dell’autotrasporto, e abbiamo invece richiesto incontri nelle sedi istituzionali competenti e, per questo, ringraziamo il Presidente Coltorti e tutti i membri della Commissione”. Così il Vicepresidente e Direttore Generale di Alis, Marcello Di Caterina, è intervenuto in Audizione presso la Commissione Lavori ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) “Il ciclo di audizioni a cui abbiamo partecipato oggi presso la Commissione Lavori Pubblici delè estremamente importante per il difficile momento che sta vivendo l’intero settore del trasporto e della logistica, colpito pesantemente dall’aumento dei costi di energia e carburanti. Nonostante la gravità della situazione, a cui si sono ora aggiunte anche le ulteriori incertezze socio-economiche derivanti dalla guerra in Ucraina, abbiamo scongiurato nelle scorse settimane qualsiasi forma di protesta del comparto, in particolare dell’autotrasporto, e abbiamo invece richiesto incontri nelle sedi istituzionali competenti e, per questo, ringraziamo il Presidente Coltorti e tutti i membri della Commissione”. Così il Vicepresidente e Direttore Generale di, Marcello Di, è intervenuto in Audizione presso la Commissione Lavori ...

Advertising

ferpress : .@ALIS_italia : Di Caterina, bisogna proseguire nella #decarbonizzazione. Più sostegni per #intermodalità - Mess_Marittimo : Di Caterina, Alis, in audizione alla Commissione Lavori pubblici del Senato - InfoMarittime : Costi autotrasporto, Di Caterina (Alis): 'Auspichiamo maggiori sostegni per l'intermodalità'. L'associazione ha par… - fisco24_info : Porti di Roma: Di Caterina (ALIS), “Civitavecchia Porto Core di interesse nazionale, ci allarghiamo verso Africa”:… - portidiroma : '#PortodiCivitavecchia grande opportunità per la Sostenibilità ambientale nella logistica' Marcello Di Caterina,… -