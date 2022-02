XXII Edizione Trofeo di Carnevale città di Fregene | Farmacisti in Aiuto | “Un evento all’insegna della solidarietà”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Fiumicino – Una bella giornata di sole, nonostante le temperature un po’ rigide… Una splendida cornice ha reso davvero speciale ladidi, che si è tenuta domenica 27 febbraio 2022: 40 equipaggi hanno sfilato con le auto d’epoca per le strade di Maccarese e, incantando i partecipanti all’, organizzato da Club motori d’altri tempi. I volontari diin, presenti con una raccolta fondi, non hanno fatto mancare il loro appoggio all’iniziativa: “Sono anni che partecipiamo a questa iniziativa come social sponsor, – spiega Tullio Dariol, presidente diin– per sensibilizzare il territorio sulla ...