Uomini e Donne: anticipazioni della puntata del 28 Febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo la pausa del weekend, ritorna il nuovo ciclo di appuntamenti con il dating show firmato da Maria De Filippi, Uomini e Donne, in onda su Canale5 alle 14:45. E, stando alle anticipazioni recentemente trapelate, sembra che vi saranno nuove e interessanti novità che travolgeranno rapidamente gli spettatori nel corso della puntata di oggi. TRONO CLASSICO. Il grande protagonista del trono classico sarà Luca Salatino, che ha "debuttato" nel programma nei pani del corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti ( la cui scelta ricadde alla fine su Samuele Carniani) per poi essere promosso da Maria De Filippi come tronista, insieme a un altro nuovo arrivato: Matteo Ranieri. Dopo che quest'ultimo ha catalizzato l'attenzione degli spettatori, adesso è finalmente arrivato il momento di Luca per farsi conoscere ...

