Napoli: è una delle chiese più belle d’Italia, con un panorama mozzafiato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Vicino Napoli, c’è una chiesa a picco sul mare dalla quale godere un panorama mozzafiato e in cui molte coppie desiderano sposarsi. È una delle più belle chiese d’Italia, e uno dei pochissimi esempi di stile gotico della costiera sorrentina. LEGGI ANCHE:– Sorrento, la profonda spaccatura nella roccia conserva splendidi edifici nascosti È la Chiesa della Santissima Annunziata di Vico Equense. In origine la chiesa si trovava sulla spiaggia dove ora sorge la Marina d’Equa. Ma le continue incursioni dei pirati portarono la popolazione a decidere di spostare più in alto il centro del villaggio e il Vescovo di allora Giovanni Cimino fece edificare una nuova cattedrale. Fu eretta tra il 1320 e il 1330 su un costone di roccia alto quasi 90 metri. In seguito ai danni del ... Leggi su funweek (Di lunedì 28 febbraio 2022) Vicino, c’è una chiesa a picco sul mare dalla quale godere une in cui molte coppie desiderano sposarsi. È unapiù, e uno dei pochissimi esempi di stile gotico della costiera sorrentina. LEGGI ANCHE:– Sorrento, la profonda spaccatura nella roccia conserva splendidi edifici nascosti È la Chiesa della Santissima Annunziata di Vico Equense. In origine la chiesa si trovava sulla spiaggia dove ora sorge la Marina d’Equa. Ma le continue incursioni dei pirati portarono la popolazione a decidere di spostare più in alto il centro del villaggio e il Vescovo di allora Giovanni Cimino fece edificare una nuova cattedrale. Fu eretta tra il 1320 e il 1330 su un costone di roccia alto quasi 90 metri. In seguito ai danni del ...

