Il Papa invoca la pace: “Tacciano le armi” (Di lunedì 28 febbraio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – . Proprio così. Nell’Angelus domenicale è arrivato l’appello del Pontefice, che chiede, “con il cuore straziato”, di fermare la guerra. Poi l’invito al digiuno e alla preghiera in occasione del Mercoledi’ delle ceneri. È un momento molto doloroso per tutto il mondo, e il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “Sono preoccupato per la guerra” Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” La Nato annuncia: “Rafforziamo il sostegno militare all’Ucraina” L’Ue finanzierà l’acquisto di armi contro la Russia Ucraina, Toti: “La Liguria pronta ad accogliere donne e bambini in fuga” Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – . Proprio così. Nell’Angelus domenicale è arrivato l’appello del Pontefice, che chiede, “con il cuore straziato”, di fermare la guerra. Poi l’invito al digiuno e alla preghiera in occasione del Mercoledi’ delle ceneri. È un momento molto doloroso per tutto il mondo, e il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerraFrancesco dall’ambasciatore russo: “Sono preoccupato per la guerra” Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” La Nato annuncia: “Rafforziamo il sostegno militare all’Ucraina” L’Ue finanzierà l’acquisto dicontro la Russia Ucraina, Toti: “La Liguria pronta ad accogliere donne e bambini in fuga”

Advertising

NilusIV : RT @an_paci: Papa Francesco invoca corridoi umanitari per gli ucraini. Il 70% degli ucraini non sono vaccinati e se non erro in Vaticano a… - colorful_spirit : RT @an_paci: Papa Francesco invoca corridoi umanitari per gli ucraini. Il 70% degli ucraini non sono vaccinati e se non erro in Vaticano a… - SalvoLaroc90 : RT @an_paci: Papa Francesco invoca corridoi umanitari per gli ucraini. Il 70% degli ucraini non sono vaccinati e se non erro in Vaticano a… - Giorgiovect : RT @an_paci: Papa Francesco invoca corridoi umanitari per gli ucraini. Il 70% degli ucraini non sono vaccinati e se non erro in Vaticano a… - enricoblanc : RT @an_paci: Papa Francesco invoca corridoi umanitari per gli ucraini. Il 70% degli ucraini non sono vaccinati e se non erro in Vaticano a… -