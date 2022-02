GF Vip, Clarissa Selassié non sarà più in studio: punita per le frasi sulla Ricciarelli? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sul finale dell’ultima diretta del GF Vip 6, quando Alfonso Signorini ha annunciato che l’eliminata al televoto era Katia Ricciarelli, Clarissa Selassié non ha trattenuto la gioia. La più piccola delle principesse, unica che è fuori dalla Casa, non si trovava in studio ma a casa per via del Covid. Così ha fatto sentire il suo parere sull’eliminazione della soprano in maniera particolarmente forte, gioendo su Twitter con messaggi altamente diffamatori. GF Vip, malore nella notte per Miriana Trevisan: come sta ora La gieffina si è sentita poco bene nel cuore della notte e in suo aiuto sono subito corsi Barù e Jessica Selassié GF Vip, i tweet pieni di insulti di Clarissa verso ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sul finale dell’ultima diretta del GF Vip 6, quando Alfonso Signorini ha annunciato che l’eliminata al televoto era Katianon ha trattenuto la gioia. La più piccola delle principesse, unica che è fuori dalla Casa, non si trovava inma a casa per via del Covid. Così ha fatto sentire il suo parere sull’eliminazione della soprano in maniera particolarmente forte, gioendo su Twitter con messaggi altamente diffamatori. GF Vip, malore nella notte per Miriana Trevisan: come sta ora La gieffina si è sentita poco bene nel cuore della notte e in suo aiuto sono subito corsi Barù e JessicaGF Vip, i tweet pieni di insulti diverso ...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6 Clarissa Selassiè assente dopo le accuse alla Ricciarelli? #AlfonsoSignorini #ClarissaHailéSelassié… - GiustiziaMaria : @LittleDorrit24 Non vi affaticate tanto raccomandata, risparmiate le vostre forze per fare arrivare in finale la vo… - ParliamoDiNews : Clarissa Sélassié punita dagli autori del Gf vip?/ L`attacco a Katia Ricciarelli le costa caro... #AlfonsoSignorini… - infoitcultura : Clarissa Selassiè punita dal GF Vip per 'colpa' di Katia? Ecco che succede - infoitcultura : Gf Vip 6 Clarissa Selassiè assente dopo le accuse alla Ricciarelli? -