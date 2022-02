Droga, spaccio nell’area flegrea: tre arresti dei Carabinieri (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre persone sono state arrestate stamattina dai Carabinieri con l’accusa di spaccio di cocaina tra Napoli, Pozzuoli e Quarto Flegreo. Si tratta di Pasquale Di Criscio, di 43 anni, Vincenzo Vaccaro, 44, e Giuseppe Velluso, 64. Per Maria Antonietta Maisto, 45 anni, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Le indagini dei militari del Comando provinciale di Napoli coordinate dalla DDA sono scaturite da indagini condotte sui clan Polverino, Orlando, Nuvoletta, anche se l’ attività del gruppo non era collegata con essi. Nello spaccio di cocaina era coinvolto anche un minorenne. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre persone sono state arrestate stamattina daicon l’accusa didi cocaina tra Napoli, Pozzuoli e Quarto Flegreo. Si tratta di Pasquale Di Criscio, di 43 anni, Vincenzo Vaccaro, 44, e Giuseppe Velluso, 64. Per Maria Antonietta Maisto, 45 anni, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Le indagini dei militari del Comando provinciale di Napoli coordinate dalla DDA sono scaturite da indagini condotte sui clan Polverino, Orlando, Nuvoletta, anche se l’ attività del gruppo non era collegata con essi. Nellodi cocaina era coinvolto anche un minorenne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

