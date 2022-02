Con l'invasione russa dell'Ucraina l'Ue diventa all'improvviso una potenza geopolitica (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin ha improvvisamente trasformato l'Unione europea in una potenza geopolitica. Confrontati a una minaccia esistenziale per la sicurezza europea e l'ordine internazionale, negli ultimi cinque giorni, l'Ue e i suoi stati membri hanno adottato misure senza precedenti, inimmaginabili fino a pochi giorni fa, per sostenere Volodymyr Zelensky, disconnettersi dalla Russia e fare del regime di Putin un paria internazionale. Misure restrittive contro banche, finanza, aerei e oligarchi russi, forniture dirette di armi all'Ucraina e protezione temporanea per i rifugiati che fuggono dalla guerra, iniziative diplomatiche globali per far condannare Putin all'Assemblea generale delle Nazioni Unite: l'Ue ha abbandonato ogni esitazione e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'da parte di Vladimir Putin ha improvvisamente trasformato l'Unione europea in una. Confrontati a una minaccia esistenziale per la sicurezza europea e l'ordine internazionale, negli ultimi cinque giorni, l'Ue e i suoi stati membri hanno adottato misure senza precedenti, inimmaginabili fino a pochi giorni fa, per sostenere Volodymyr Zelensky, disconnettersi dalla Russia e fare del regime di Putin un paria internazionale. Misure restrittive contro banche, finanza, aerei e oligarchi russi, forniture dirette di armi all'e protezione temporanea per i rifugiati che fuggono dalla guerra, iniziative diplomatiche globali per far condannare Putin all'Assemblea generalee Nazioni Unite: l'Ue ha abbandonato ogni esitazione e ...

